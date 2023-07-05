Malatya'nın Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'nda saat 18.00 sıralarında M.Ö. ile İ.K. ile köfte satışı yaptıkları işletmeye gelen müşteriler B.S., M.K., B.K., F.İ. arasında çevreye rahatsızlık verme konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası taraflar silahlarla karşılıklı birbirlerine ateş açarken vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan B.S., M.K., B.K., F.İ. ile M.Ö. yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler biri pompalı tüfek, 2 silah ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.