Şans ve bereket getirdiğine inanılan kokinalar, yılbaşına sayılı günler kala çiçekçilerin raflarını süslemeye başladı.

Rengarenk yaprakları ve kırmızı meyveleriyle dikkat çeken kokina, özellikle evlerde dekoratif amaçlı kullanılmasının yanı sıra, yeni yılda uğur getireceği inancıyla hediye olarak da tercih ediliyor.

Çiçekçiler, kokinalara olan ilginin her yıl biraz daha arttığını ve şimdiden satışların yoğunlaştığını belirtiyor.

Yeni yıla renk ve anlam katmak isteyen Kahramanmaraşlılar, şimdiden çiçekçilerin yolunu tutarak kokina çiçeklerini satın alıyor.

Kokinaların, yeni yıl coşkusunu ve umutlarını simgelemeye devam ettiği belirtiliyor.