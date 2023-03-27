Son dönemde Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı 'Ak Sakallı Dede' rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu 77 yaşındaki İsmail Köksal Engür hayatını kaybetti.

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

Engür'ün vefat haberinin ardından sanatçı dostları ile sevenleri baş sağlığı mesajları yayınladı.

Köksal Engür kimdir?

Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi.

Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu'nun 'Çocuk Saati' programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1969'da tamamlayan sanatçı TRT'de programlara katılmanın yanında seslendirme çalışmalarının da temelini attı.

Başarılı sanatçı Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.