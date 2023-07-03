Kurban Bayramı nedeniyle Çekmeköy Belediyesi Afşin Konteyner Kent Alanında şişme oyun parkı kuran Çorum Belediyesi, parka gelen çocuklara neşeli bir bayram yaşatmak için pamuk şekeri, sucuk ekmek ikramında bulundu.

Depremin ilk anından buyana Çorum Belediyesi olarak Afşin’de olduklarını belirten Çorum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Ali Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara moral vermek adına bölgeye geldiklerini ifade etti.

Müzik ekşiliğinde palyaçolarla eğlenen çocuklar depremde yaşadıkları korkunun ardından parkta arkadaşlarıyla eğlenerek vakit geçirdiler.

