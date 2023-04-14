Depremde ağır hasar alan iş yerindeki malzemeleri tahliye eden 63 yaşındaki Çamsarı, ilçe merkezinde oluşturulan konteyner çarşısında yeniden işinin başına geçti.

Çamsarı, depremden maddi ve manevi etkilenmelerine rağmen sağ kaldıkları için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Amacının para kazanmaktan ziyade insanların ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Çamsarı, "Deprem nedeniyle devletimiz bize konteyner verdi. Burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakından ilgilendiğini görüyor ve duyuyoruz. Buradaki vali bey ve kaymakamlara teşekkür ediyorum. İnsanlarla bire bir ilgileniyorlar." dedi.

