Bakan Yardımcısı Gürcan, yapılan incelemeler sonucunda 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatlarında, ekonomik göstergelerle uyumlu olmayan şekilde artış yaptığı tespit edildiğini belirtti. Gürcan, bu kişiler hakkında toplamda 4 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan Fahiş Fiyat Uyarısı



Bakanlıktan yapılan açıklamada, elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ilanlarının düzenli olarak ihbar, inceleme ve analiz süreçlerinden geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Piyasa dengesini bozabilecek veya manipülatif fiyatlamalara karşı gerekli tüm tedbirler hızla alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağdur olmaması ve piyasada spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Taşınmaz İlanlarında Haksız Fiyat Artışlarına İzin Verilmeyecek!



Bakanlık, ev sahiplerini ve emlak sektörünü uyararak, yönetmeliklere aykırı hareket edenler hakkında ciddi yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini hatırlattı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, yapılan incelemeler sonucunda 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatlarında, ekonomik göstergelerle uyumlu olmayan şekilde artış yaptığı tespit edildiğini belirtti. Gürcan, bu kişiler hakkında toplamda 4 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan Fahiş Fiyat Uyarısı Bakanlıktan yapılan açıklamada, elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ilanlarının düzenli olarak ihbar, inceleme ve analiz süreçlerinden geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Piyasa dengesini bozabilecek veya manipülatif fiyatlamalara karşı gerekli tüm tedbirler hızla alınacaktır." ifadelerine yer verildi. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağdur olmaması ve piyasada spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Taşınmaz İlanlarında Haksız Fiyat Artışlarına İzin Verilmeyecek! Bakanlık, ev sahiplerini ve emlak sektörünü uyararak, yönetmeliklere aykırı hareket edenler hakkında ciddi yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini hatırlattı.