Adana-Konya kara yolu Karapınar ilçesi yakınları Akçayazı mevkiinde Muhammet Ali Ö. idaresindeki otomobil, Konya'dan Karapınar ilçesine seyir halindeyken aynı istikamette yolun sağında seyir halinde olan Faruk K.'nın kullandığı araca çarptı. Her iki araç da yoldan çıkarak şarampole düştü.

Kazada, aracın şoförü Muhammet Ali Ö. ve aynı araçtaki yolcu Muhammet Ali M. ile aracın sürücüsü Faruk K., araçta yolcu olarak bulunan Hatice K., Nurgül K., Teslime Nur K., Muhammet K., Mehmet Aras K. kazada yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Konya ve Karapınar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.