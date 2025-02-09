Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 6 Şubat 2023’teki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin hemen ardından Kahramanmaraş’a koordinatör vali olarak atanmıştı. 16 gün Kahramanmaraş’ta arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini koordine eden Çiçek, yeniden koordinatör vali olarak Elbistan’a görevlendirilmişti. Elbistan’da koordinatör vali olarak görev yaptığı süre içinde afetzede halkla olan diyalogu ve özverili çalışmaları ile büyük takdir toplayan Vali Çiçek, daha sonra Adıyaman’a görevlendirilmişti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ikinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Elbistan’daki görev süresiyle ilgili çalışmalara da değinen Vali Çiçek, “6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük felaketin acısı halen yüreğimizde. Ve sızısı belki de asla dinmeyecek. Ben orada öyle büyük bir millet gördüm ki; birlik beraberlik içerisinde gerçekten kahramanca kendi evlatlarını düşünmeden yapılan bu mücadeleyi büyük bir gururla anlatacağım. İfadelerini kullandı.