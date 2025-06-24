İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin motosiklete arkadan çarpması sonucu 50 yaşındaki baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı. Kaza, İzmir Çevre Yolu Kaynaklar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Buca'dan Bornova istikametine seyir halinde olan Ö.Y. (31) idaresindeki 35 LEU 86 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen K.G. (23) yönetimindeki 35 BUA 713 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü K.G. ve arkasında yolcu olarak bulunan babası M.G. (50) yola savruldu.

Motosiklet, yaklaşık 30 metre ormanlık alana sürüklendikten sonra durabildi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olan M.G.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı sürücü K.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. K.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden M.G.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Ö.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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