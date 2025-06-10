Kahramanmaraş’ın en işlek noktalarından biri olan Barbaros Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, araç sahiplerine bakım ve kontrollerin düzenli yapılması konusunda uyarılarda bulundu.