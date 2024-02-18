Türkiye'de kayıt altına alınan yüzlerce kuş türünün büyük bölümünün konakladığı Erçek Gölü, Cumhurbaşkanı kararlarıyla 2020'de "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

Karar gereği ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde göl kıyısı ve çevresindeki sulak alanlarda kuş çeşitliliği ve sayısı arttı.

Birçok kuş türünün üreme dönemini geçirdiği göl, koruma çalışmaları sayesinde kendilerini güvende hisseden yaban kazları için yeniden yaşam alanı olmaya başladı.

Yapılan gözlemlerde, bölgeye gelen yaban kazı varlığının son yıllardaki en yüksek oranına ulaştığı belirlendi.

"Hiç bu kadar yoğun sayıda görmemiştik"

Bölgede envanter çalışması yürüten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine, alınan koruma tedbirleri sayesinde yaban kazı popülasyonunda artış olduğunu söyledi.

Son yıllarda sayıları binleri bulan yaban kazlarının Erçek Gölü'nü mesken edindiğini belirten Adızel, şöyle konuştu:

"Erçek Gölü'nün koruma altına alınmış olması yaban hayvanlarının kendini güvende hissetmesini sağladı. Dolayısıyla diğer popülasyonlarda olduğu gibi yaban kazı popülasyonlarında da artış oldu. Yıllardır burada kaz olduğunu biliyoruz ama hiç bu kadar yoğun sayıda görmemiştik. Son birkaç yıldır sayıları 2-3 bin arasında değişen yaban kazları, özellikle koruma altında olan Erçek bölgesine geliyor. Burada kurumlarımızın çok büyük katkısı var."

Adızel, bölgede boz ve beyaz kazların yoğunlukta olduğunu, sakarca ve yakın zamanda Sibirya kazlarının da görüldüğünü ifade ederek, bölgenin kazlar için güvenli alan haline geldiğini vurguladı.

"Alanlar güvenli hale geldikçe kuş sayısı artıyor"

Havzada kuşların yaşadığı alanlar ve sayılarıyla ilgili envanter çalışması yürüttüklerine işaret eden Adızel, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleri, önerdiğimiz alanları tespit ediyor ve bunları yasal statüye kavuşturuyor. Her bir alanın kendine özgü bir yasal koruma statüsü var. Böylelikle üniversite ve diğer kurumların işbirliğiyle bir koruma statüsü ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak da alan ya ava kapatılıyor veya habitat iyileştirme gibi faaliyetlerle korunaklı hale geliyor. Dolayısıyla hayvanlar da bu alanları güvence olarak gördükleri için oralara daha sık gidiyorlar. Dolayısıyla popülasyonları o bölgelerde artıyor. Şu ana kadar havzada 240 kuş türünü tespitimiz var. Ancak bu sayının 300'lere çıkmasını bekliyoruz. Koruma tedbirleri devam ettikçe, alanlar güvenli hale geldikçe kuş türü sayısı ve popülasyonu artıyor."