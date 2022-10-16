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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Daha öncesine dayanan husumet nedeniyle, köylüler arasında silahlı ve taşlı kavga meydana geldi.

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