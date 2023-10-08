İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kırmızı ışıkta duran otomobil alevlere teslim oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobil bir anda alev aldı.

Kozan'da saat 23.15 sularında Üstün Sokakta bir otomobil kırmızı ışıkta durduğu esnada araçtan dumanlar çıkmasının ardından alevlere teslim oldu. 33 AGF 245 plakalı otomobil sürücüsü otomobilden çıkan dumanları fark etmesinin ardından araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Olay yerine gelen Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri araç yangınına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının ilk belirlemelere göre araçtaki elektrik aksamından kaynaklandığı iddia edildi. Yangının söndürülmesinin ardından direksiyonu kitlenen araç çevredeki vatandaşların yardımı ile güçlükle çekiciye yüklendi