Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden kolayca yapabilecek.

KPSS A Grubu 2025 Sınav Tarihleri

Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu: 7 Eylül 2025 KPSS Adayları Dikkat! Başvurular Başlıyor: Tarihleri Kaçırmayın! İçeriği Görüntüle

Alan Bilgisi Oturumları: 13 ve 14 Eylül 2025

Adaylar, Genel Yetenek - Genel Kültür oturumuna katılmak zorunda. Diğer alan oturumlarına ise kendi tercihlerine göre başvurabilecekler.

KPSS A Başvuru Ücreti 2025

ÖSYM tarafından açıklanan başvuru ücretleri şu şekilde:

Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu Ücreti: 570,00 TL

Alan Bilgisi Oturum Ücreti (Her bir oturum için): 350,00 TL

Sınav ücretleri, kılavuzda belirtilen bankalardan veya ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan e-İŞLEMLER kısmındaki “ÖDEMELER” alanından kredi kartı veya banka kartı ile yatırılabilecek.

Başvuru Yapmadan Önce Kılavuzu Mutlaka Okuyun!

Başvuru yapacak adayların, tüm detayları içeren 2025 KPSS A Grubu Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemesi gerekiyor. Kılavuz ve başvuru bilgilerine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.