Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden kolayca yapabilecek.
KPSS A Grubu 2025 Sınav Tarihleri
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Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu: 7 Eylül 2025
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Alan Bilgisi Oturumları: 13 ve 14 Eylül 2025
Adaylar, Genel Yetenek - Genel Kültür oturumuna katılmak zorunda. Diğer alan oturumlarına ise kendi tercihlerine göre başvurabilecekler.
KPSS A Başvuru Ücreti 2025
ÖSYM tarafından açıklanan başvuru ücretleri şu şekilde:
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Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu Ücreti: 570,00 TL
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Alan Bilgisi Oturum Ücreti (Her bir oturum için): 350,00 TL
Sınav ücretleri, kılavuzda belirtilen bankalardan veya ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan e-İŞLEMLER kısmındaki “ÖDEMELER” alanından kredi kartı veya banka kartı ile yatırılabilecek.
Başvuru Yapmadan Önce Kılavuzu Mutlaka Okuyun!
Başvuru yapacak adayların, tüm detayları içeren 2025 KPSS A Grubu Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemesi gerekiyor. Kılavuz ve başvuru bilgilerine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.