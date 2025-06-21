Kamu personeli adaylarının merakla beklediği 2025 KPSS başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre lisans düzeyinde uygulanacak olan KPSS’nin başvuru ve sınav tarihleri netleşti.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 yılı sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Bu yıl sadece lisans düzeyinde yapılacak olan KPSS için başvuruların ne zaman başlayacağı, sınavların hangi tarihte yapılacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu.

KPSS Başvuruları Ne Zaman?

2025 KPSS lisans düzeyi başvuruları 26 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Başvurular, KPSS A Grubu (Genel Yetenek – Genel Kültür) ile Alan Bilgisi sınavlarını kapsayacak.

KPSS Ne Zaman?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre:

Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu : 7 Eylül 2025 Pazar

Alan Bilgisi 1. Oturum : 13 Eylül 2025 Cumartesi

Alan Bilgisi 2. Oturum: 14 Eylül 2025 Pazar

Sınava giriş belgeleri ise sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM tarafından yayımlanacak.

KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak.

KPSS 2025 sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalarda temel kriter olacak.

2025 KPSS Takvimi: