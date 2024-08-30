Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, sona yaklaşırken, çocukların en çok beklediği etkinliklerden biri olan Kral Şakir, KAFUM Fuar Alanı’nda sahne aldı. Hem çocukların hem de ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği bu gösteri, izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

Kral Şakir’in eğlenceli maceraları ve esprili diyalogları çocukları kahkahalara boğarken, gösteri aynı zamanda eğitici mesajlarıyla da ebeveynlerin takdirini kazandı. Aileler, çocuklara yönelik bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti. Kral Şakir’in sahne performansı, fuarın unutulmaz anılarından biri olarak hafızalarda yer etti.