Büyükşehir Belediyesi, 26 Kasım Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek ‘Kraliçe Maya’ adlı tiyatro gösterisine tüm çocukları davet etti.

Şiir ve edebiyatın başkentinde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 26 Kasım Pazar günü çocuklara yönelik tiyatro gösterisi düzenleneceğini duyurdu. ‘Kraliçe Maya’ adlı tiyatro gösterisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’da 2 seans şeklinde minikler için sahne alacak. Maya ve Zizi’nin başından geçen olayları ve Polenya ormanında yaşayan diğer hayvanlarla maceraları konu alan gösteriye tüm çocuklar davet edildi.