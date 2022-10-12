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Öte yandan tarafların akraba oldukları ve aralarında husumet bulundukları ileri sürülürken, kiralık olduğu belirlenen otomobille hızla olay yerinden kaçan şüpheliler U.K., M.B., V.Ç., ve Y.E.B.’yi yakalama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kanlar içerisinde yere yığılan M.N.B., yakınları tarafından otomobille vakit kaybetmeden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Çok sayıda çocuğun bulunduğu kreş yakınında gerçekleşen saldırıda, M.N.B. göğsünden yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Saat 16.30 sıralarında İzmir’in Bornova ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi 5490/2 Sokak’ta meydana gelen olayda, akraba ziyaretine giden 3-4 kişi, kaldırımda yürüdükleri esnada hızla sokağa giren bir otomobil içerisinden tabancayla ateş açıldı.

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