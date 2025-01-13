Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı program kuranı kerim tilaveti ile başladı.

Ardından kürsüye gelen konuşmacılar Türkiye’de bir üniversite bünyesinde kurulmuş ilk olan bu merkezin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Daha sonra KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım TSE Bölge Müdürü Mehmet Genç’ten tescil belgesini aldı.

TSE flamasının göndere çekilmesinin ardından açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi.

Program protokol üyelerinin KSÜ Oto Ekspertiz merkezini gezmeleri ile sona erdi.