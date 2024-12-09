İki gün sürecek olan etkinlik, KSÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştiriliyor.

Açılış programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hafize Öksüz, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, Genel Sekreter İbrahim Palabıyık, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve asistanları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, sempozyumun tıp dünyasında önemli bir gelişim alanı olan endolüminal cerrahi teknikleri ve Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) konularına dikkat çektiğini belirtti.

Yasım, “KSÜ olarak sağlık alanında nitelikli çalışmalara imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu sempozyumun, hem katılımcılara hem de genç hekimlerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum,” dedi.

Sempozyum, alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.

Endolüminal cerrahi ve ESD’nin teorik ve uygulamalı yönlerinin ele alındığı etkinlikte, yeni tedavi yöntemleri ve teknik yenilikler paylaşıldı.

İki gün boyunca devam edecek olan sempozyumda, katılımcılar hem teorik bilgilerini geliştirme hem de pratik uygulamalar yapma fırsatı bulacak.

Sağlık profesyonellerinin yoğun ilgisini çeken etkinlik, KSÜ’nün tıp eğitimindeki öncü rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.