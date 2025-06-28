Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen “Bilim Kafe Sohbetleri” programı, Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda halkı bilimle buluşturdu.
Etkinlik kapsamında KSÜ öğretim üyeleri, kalp sağlığı konusunda merak edilenleri katılımcılarla paylaştı. Programa Prof. Dr. Mehmet Acıpayam ve Doç. Dr. Ekrem Aksu konuşmacı olarak katılırken, moderatörlüğünü Mehmet Yaşar üstlendi.
Yoğun ilgi gören etkinlikte vatandaşlar, kalp hastalıkları, sağlıklı yaşam ve korunma yolları hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Program sonunda katılımcılar, merak ettikleri soruları doğrudan öğretim üyelerine yöneltti.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen bu etkinlikle üniversiteler, bilimsel bilgiyi toplumla buluşturarak halkın bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçladı.