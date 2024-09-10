Ziyareti sırasında Dr. Muazzam Yener halka açık konferanslar verdi, öğretim görevlileriyle tartışma programına katıldı ve Jakarta'daki PTIQ Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi ve Tarbiye ve Öğretmen Eğitimi Fakültesi ile ortak araştırma fırsatlarını araştırdı.

Bu ziyaret aynı zamanda Jakarta PTIQ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kiai Muhsim Salim ile Endonezya'da Tilawah Bilimi ve Kur'an bilimini geliştirmeye yönelik stratejiler hakkında görüş alışverişinde bulunmaya ve röportaj yapmaya da odaklandı.

Ziyarette bilimsel yayınlar ve uluslararası konferansların düzenlenmesinin yanı sıra Endonezya ve Türkiye'deki çağdaş Kur'an yorumu ve İslam Hukukunun karşılaştırmalı analizi çalışmaları da dahil olmak üzere araştırma işbirliği için çeşitli fırsatlar konuşuldu.

Endonezya'nın en eski el yazmaları Kur'an koleksiyonlarından birine sahip olduğu bilinen Jakarta'daki PTIQ Üniversitesi Kur'an Müzesi, bu ziyarette ilgi odağı oldu.

Bu müze sadece nadir el yazmalarının saklandığı bir yer değil, aynı zamanda Kur'an'ın yazılış tarihi ve Kur'an el yazmalarının dünyanın çeşitli yerlerindeki gelişimine odaklanan akademik çalışmaların da merkezidir.

Kur'an-ı Kerim Müzesi'ni ziyaret eden Dr. Muazzam Yener özellikle İslam tarihinin çeşitli dönemlerinden kalma birçok eski mushaf üzerinde yoğunlaştı.

Jakarta Dr. PTIQ Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi Dekanı H. Andi Iswandi, L.LM, bu ziyaretin PTIQ Üniversitesi Jakarta'nın uluslararası ağının güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Dr. Muazzam Yener de "PTIQ Cakarta El-Kur'an Müzesi, çok değerli eski el yazmaları şeklinde olağanüstü bir tarihi zenginliğe sahiptir. Bu yazmaların derinlemesine incelenmesiyle, yüzyıllar boyunca İslam dünyasının çeşitli yerlerinde Kur'an'ın nasıl incelendiğini ve öğretildiğini anlayabiliriz." dedi

Ayrıca bu ziyaretin, PTIQ Üniversitesi Jakarta ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi arasında özellikle Kur'an-ı Kerim el yazması çalışmaları ve dini metinlerin intikal tarihi alanında ortak araştırmalar için yeni fırsatlar açtığını belirtildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu