Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, Türkiye’de son yıllarda artan sıcaklık ve kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, meyve ağaçlarının bu zorlu iklim koşullarında stresten korunması gerektiğini vurguladı.

Sütyemez, “Bir meyve ağacı ne kadar çok strese maruz kalırsa, verim ve meyve kalitesi o kadar düşer”Ağaç sağlığını ve meyve kalitesini korumak için gölgeleme, damlama sulama, buharlaşmayı önleyici toprak örtüsü kullanımı, potasyumlu gübreleme ve doğru tür seçimi gibi uygulamaların büyük önem taşıdığını belirtti.

Sütyemez, yaz aylarında sıkça uygulanan vahşi salma sulamanın hem su israfına hem de hastalık riskine neden olduğunu söyleyerek, bu yöntemden uzak durulması gerektiğini ifade etti. Sulamanın gece veya sabahın serin saatlerinde, sık ama az miktarda yapılmasının en doğru yaklaşım olduğunu dile getirdi. Ağaçların sıcağa karşı direncini artırmak amacıyla kalsiyum, potasyum ve bor gibi besin elementlerinin yanı sıra, bitki güçlendiricilerle desteklenen dengeli beslenme programlarının da uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kalıcı ve etkili çözüm için doğru bölgede, uygun tür ve çeşitlerle bahçe kurulmasının önemine değinen Sütyemez, sumak ve zeytin gibi kuraklığa dayanıklı ağaçların tercih edilmesinin meyve ağaçlarının direncini artıracağını söyledi. Ayrıca, rüzgar kırıcı bitki şeritlerinin çevresel koruma sağlamada etkili olacağını vurguladı.