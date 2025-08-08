Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunu geride bırakan öğrenciler için üniversite tercih dönemi başladı. Eğitim hayatlarının en önemli aşamalarından birine adım atacak gençler, gelecekteki mesleklerini şekillendirecek tercihlerini yapmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alp Tekin Yasım, tercih süreci öncesinde yayımladığı mesajda tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. KSÜ’nün son yıllarda eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Rektör Yasım, üniversitenin güçlü akademik kadrosu, modern kampüs imkanları ve öğrenci dostu yaklaşımıyla dikkat çektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Yasım, “KSÜ, öğrencilerine sadece kaliteli bir eğitim sunmakla kalmıyor; sosyal, kültürel ve sportif imkanlarıyla da onların gelişimine katkı sağlıyor. Tüm aday öğrencilerimizi, şehrimizin köklü eğitim kurumunda ailemize katılmaya davet ediyoruz” dedi.

KSÜ’nün tercih döneminde aday öğrenciler için bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini artırarak, gençlerin doğru ve bilinçli tercihler yapmasına destek olacağı belirtildi.