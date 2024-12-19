Açılışa, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, KSÜ Genel Sekreteri İbrahim Palabıyık Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Betül Kızıldağ ve Prof. Dr. Nursel Yurttutan ile akademik ve idari personel katıldı.

Manyetik Rezonas Görüntüleme (MR) ünitesinin açılış kurdelesinin kesimi öncesinde cihaza ilişkin özellikler ve cihazın alım süreci hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Kızıldağ “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanemizde Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında satın alınıp halkımızın hizmetine sunulan Manyetik Rezonas cihazı 1.5 tesla gücündedir. Cihaz 70 cm gantri açıklığına sahip olup kapalı alan fobisi olan ve fazla kilolu hastalar için yeterliği iç açıklığa sahiptir. Cihaz çevresindeki ışık sistemi, kamera ve kulaklık donanımı, tavan dizaynı ile ferah bir ortam içerisine kurulumu yapılmıştır. Yapay zeka teknolojisi ile donatılmış olan cihazımız bu özelliği ile daha kısa sürede görüntü alımına olanak sağlamakta ve daha yüksek tesla gücündeki cihazlarla benzer yüksek kalitede görüntüler sunabilmektedir. Destekleri için Rektörlüğümüze ve Hastanemiz Başhekimliğine teşekkür ederiz.

Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nursel Yurttutan ise “Hastanemize son teknoloji ile donatılan MR cihazı sayesinde hastalarımızın rahatsızlıklarını daha kısa sürede görüntüleyebileceğiz. Bu suretle daha fazla hastaya hizmet verme imkânına da sahip olacağız. Sahip olunan teknoloji daha hızlı ve daha yüksek kaliteli çekimler yapabilme ve sonuç alma kapasitesine sahip. Bu anlamda destekleri olan herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım ise “Tıbbi cihaz stokumuzu ihtiyaçlar doğrultusunda yenilemeye devam etmekteyiz. KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizde uzun zamandır tek cihazla hizmet veriliyordu. Daha sonra hizmet alımı yoluyla ikinci bir cihazı aldık; ancak gereken verimi alamadık. Üniversitemizin bilimsel araştırma projeleri kapsamında Hastanemize kazandırmış olduğumuz cihaz 1.5 hız ve görsel kalite olarak piyasadaki en iyi cihazlardan birisi. Piyasa şartlarında 1 milyon 100 bin tutarındaki bu cihazı öğretim elemanlarımızın yapmış olduğu projeyle yaklaşık 850 bin Euro’ya hastanemize kazandırdık. Aynı zamanda son teknoloji ile donatılan MR cihazı kapalı alan korkusu olan hastalarımızın da rahatlıkla kullanabileceği genişliğe ve kaliteye sahip. Hastanemizin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gayretle çalışmaktayız. Manyetik Rezonas Görüntüleme (MR) cihazımızın hastalara umut ve şifa olmasını diler emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

Manyetik Rezonas Görüntüleme (MR) Ünitesi hakkında yapılan tanıtım ve bilgilendirme konuşmalarının ardından yapılan dualar ile açılış kurdelesinin kesimi gerçekleştirilerek yeni MR cihazı hastaların hizmetine sunuldu.