Merkezin başındaki uzmanlardan biri olan Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu endoskopik cerrahideki başarılı uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Akalazya hastalığı gibi yutma güçlüğüyle kendini gösteren nadir rahatsızlıkların tedavisinde POEM yöntemiyle öne çıkan merkez, hastalar için güvenilir bir tedavi adresi haline gelmiş durumda.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden Kahramanmaraş’a gelen hastalar, KSÜ Tıp Fakültesi’nin sunduğu bu ileri düzey cerrahi yöntemle sağlıklarına kavuşuyor. Bu, hem KSÜ’nün sağlık alanındaki prestijini artırıyor hem de bölgenin sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olmasını sağlıyor.

Bu başarı, KSÜ Tıp Fakültesi’nin modern tıp teknolojilerini etkin şekilde kullandığını ve uzman kadrosuyla hastalara üst düzey hizmet sunduğunu gösteriyor. Akalazya ve benzeri hastalıklarla mücadele eden bireyler için POEM tedavisi, cerrahi müdahale gereksinimini minimuma indirerek hızlı iyileşme avantajı sağlıyor.