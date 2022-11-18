Yaklaşık 50 ülkenin katılımının hedeflendiği EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında düzenlenen konferans ile toplumsal farkındalığın arttırılması, yeşil alanların korunması, yeşil alt yapı uygulamalarının üretilmesi ve insan-doğa bağının güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri sunuldu.

Programın açılış konuşmasını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yaptı. Mahçiçek konuşmasında EXPO 2023 projesi içeriğinden ve yapılan çalışmalardan bahsederek EXPO alanının kalıcı bir miras olarak Kahramanmaraş’ta hizmet vereceğini belirtti.

KSÜ Rektör Yardımcı Prof. Dr. Orhan Doğan da KSÜ’nün bu tarz organizasyonlara desteğinin devam edeceğini bildirdi.

KSÜ EXPO Komisyonu Başkanı ve Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Kısakürek ise bilgilendirme konuşması yaparak konferansın önemine işaret etti.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgül Karadeniz ‘Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı’, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Açıksöz ‘Kentsel Tarım’, KSÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Kısakürek ‘Biyofilik Tasarım’ ve Takuhiro Yamada, ‘Japon Bahçecilik Kültürü ve Japon Şehirlerinin Yeşil Altyapısı’ konularında sunumlarını yaptılar.

Konferans Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek tarafından konuşmacılara hediye takdimiyle son buldu.