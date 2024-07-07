Toplantıda, kadın hastalıkları ve doğum alanındaki son gelişmeler, yeni tedavi yöntemleri ve güncel araştırmalar ele alındı. Uzman hekimler, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak meslektaşlarının bilgi birikimini artırmaya yönelik sunumlar yaptı.

Eğitim toplantısının amacı, kadın sağlığı alanında çalışan hekimlerin bilgi ve becerilerini güncelleyerek, hastalarına daha iyi hizmet sunmalarını sağlamaktır. Toplantıda ele alınan konular arasında, gebelik takibi, jinekolojik onkoloji, üreme sağlığı ve menopoz dönemi gibi önemli başlıklar yer aldı.

Toplantıya katılan hekimler, alanlarında uzman konuşmacıların sunumlarını dinleyerek yeni bilgiler edindi. Ayrıca, interaktif oturumlar ve vaka tartışmaları ile hekimler arasında bilgi alışverişi sağlandı. Eğitim toplantısı, kadın sağlığına dair güncel konuların detaylı bir şekilde ele alınmasıyla büyük bir başarıyla tamamlandı.

Toplantı sonrası Aksu Habere değerlendirmelerde bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, toplantının hazırlanmasında emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.