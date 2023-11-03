KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Arda, öğretim elemanları, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetici ve çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım yaptı. Yasım konuşmasında “Organ nakli konusunda ülkemizde çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Son yıllarda birçok organ nakli hatta akciğer nakli dahi yapılabiliyor. Ülkemizde organ nakli bekleyen çok sayıda hasta var. Ancak üzülerek söylüyoruz ki az sayıda organ bağışı yapılıyor. Kadavradan nakiller hususunda hayatını kaybedenin yakınlarının rızası gerekiyor. Dünyada bu hususta değişik uygulamalar mevcut. Ülkemizde de kanun yoluyla nakil bekleyen hastalara umut olmak adına bir takım düzenlemeler yaparak organ nakli sayılarını arttırmamız mümkün. Koruyucu hekimlik ve farkındalık alanında sivil toplum örgütlerimiz çok önemli hizmetler ifa ediyor. Özellikle Türk Böbrek Vakfımız ülkemizin çeşitli yerlerinde olduğu gibi bizlere de çok destek oldular. Depremden sonra kısa bir zamanda yeni bir hemodiyaliz merkezi inşa ederek tam teşekküllü halde hastanemizin hizmetine kazandırdılar. Vakıf temsilcileri 03-09 Kasım Organ Bağışı Haftası gibi anlamlı bir haftada yine bizlerle. Bizlere organ bağışının önemi ve koruyucu hekimlik alanlarında önemli bilgiler verecekler. Kendilerine yapmış oldukları değerli hizmetler için çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise yaptığı konuşmada “03-09 Kasım ülkemizde her yıl Organ Bağışı Haftası olarak kutlanmakta. Bizler de bu haftayı en güzel şekilde değerlendirmek için eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Türk Böbrek Vakfı olarak depremden sonra hazırlıklarına başladığımız ve 3 Ağustos 2023 tarihinde hizmete açmış olduğumuz KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki hemodiyaliz merkezimiz 10 ünite ile hizmet vermekte. Türkiye’de 34 bin hasta organ nakli beklemekte. Bunlardan yaklaşık 23.500’ü ise böbrek nakli beklemekte. Ancak ülkemizde son yıllarda organ bağışında dolayısıyla da böbrek bağışında önemli oranda azalma mevcut. Pandemiden önce 3.850 olan rakamlar pandemi 2.500’e düştü, bu yıl ise 3.500’e ulaştı. Kadavradan bağışlar ise yüzde 22’den yüzde 15’e kadar düştü. Bu sayılar nakil bekleyen hastalar için gerçekten çok üzücü. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin yakınları, umutla nakil bekleyen hastalarımıza çare olmayı düşünmeli. Bizler yaklaşık 10 yıldır bu alanlarda da saha çalışmaları yaparak halkımızı bilinçlendirmeye, hastalara umut olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “Organ Bağışı Farkındalığı ve Böbrek Sağlığı” eğitimi ve “Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” konulu eğitim seminerlerini vermek üzere kürsüye gelen Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Arda ise Türk Böbrek Vakfının koruyucu hekimlik çalışmalarından, organ bağışı ve böbrek sağlığının korunmasının öneminden bahsetti.

Seminer sonunda Vakıf Başkanı Timur Erk, Türk Böbrek Vakfı adına Rektör Yasım’a ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yöneticilerine teşekkür belgesi takdim ederken, Rektör Yasım Vakıf Başkanı Erk’e günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Ayrıca kurulan organ bağışı masasında vatandaşlara organ bağışının önemi hakkında bilgiler verildi.

Seminer, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.