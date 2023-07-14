Hain Darbe Girişiminin Bertaraf Edilmesinin Yedinci Yılı Yurdun Dört Bir Tarafında Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hain Darbe Girişimini Anlatan Resim Ve Fotoğraflar Sergiledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyen Ve Öğrencileri Tarafından Yapılan Resimler Ve O Gece Çekilen Fotoğraflar Ziyaretçilere Açıldı

Ardından Yunus Emre Kongre Ve Kültür Merkezinde Öğr. Gör. İsmail Göktürk Tarafından 15 Temmuz Darbe Girişimi Ve Milletin Zaferi Konulu Konferans Düzenlendi.

Konferansta Bir Konuşma Yapan Ksü Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Böyle Hain Bir Girişimi Unutmamak Ve Unutturmamak İçin Ellerinden Geleni Yapacaklarını İfade Etti.