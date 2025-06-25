Kahramanmaraş’ta henüz küçük yaşlarda resim yapmaya başlayan ve sanata olan ilgisiyle dikkat çeken 11 yaşındaki Nehir Yüzbaşı, ilk kişisel resim sergisini açtı.

6. sınıf öğrencisi olan Yüzbaşı, kendi çabalarıyla geliştirdiği resim yeteneği sayesinde onlarca etkileyici eser ortaya koydu.

Doğa, manzara ve hayvan temalı çizimlere yoğunlaşan Nehir Yüzbaşı, sergi açılışında yaptığı açıklamada, resim yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Küçüklüğümden beri resim çizmeyi çok seviyorum. Her çizdiğim resimde doğaya ve hayvanlara olan sevgimi yansıtmaya çalışıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Sergiyi gezen sanatseverler, küçük yaşına rağmen büyük bir yetenek sergileyen Nehir’in eserlerine hayran kaldı.

Nehir’in en büyük destekçileri olan anne ve babası Filiz ve Gökhan Yüzbaşı ise, kızlarıyla gurur duyduklarını dile getirerek, “Nehir sanata yönelmek istediğinde biz sadece onu yüreklendirdik. Bugün geldiği nokta bizim için bir gurur kaynağı” şeklinde konuştular.

Küçük yaşta sanata olan ilgisi ve başarısıyla takdir toplayan Nehir Yüzbaşı, gelecekte daha büyük sergilere imza atmayı ve ressam olarak adını duyurmayı hedefliyor.