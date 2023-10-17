Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 8 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğa nişan töreni düzenlendiği ortaya çıktı. Olay, çocukların aileleri tarafından sosyal medyaya yüklenen videolar ile duyuldu.

Videolarda, çocuklara yüzük takıldığı ve nişan töreninin yapıldığı görüldü. Olaya tepki gösteren vatandaşlar, çocukların ailelerinin gözaltına alınmasını istedi.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, çocukların anne ve babaları gözaltına alındı.

Çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edileceği öğrenildi.

Türkiye'de küçük yaşta evlilik, önemli bir toplumsal sorun. 2021 yılı verilerine göre, Türkiye'de 18 yaş altı 13 bin 842 kız çocuğu evlendi.

Küçük yaşta evlilik, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkiliyor. Ayrıca, çocukların eğitim ve iş hayatına katılımını zorlaştırıyor.

Küçük yaşta evliliğin önlenmesi için, toplumsal farkındalık ve eğitim çalışmaları yapılması gerekiyor.