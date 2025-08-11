Büyük bir coşkuyla düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Fuarın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri ise, çocukların yakından tanıdığı ve sevdiği çizgi film karakteri Kukuli’nin sahne şovu oldu.

Kukuli, fuar alanında gerçekleştirdiği canlı performansla minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Sevilen şarkılarını coşkuyla seslendiren Kukuli, eğlenceli koreografiler ve renkli sahne gösterileriyle çocukların gönlünü fethetti. Küçük izleyiciler, Kukuli’nin neşeli dünyasında müzik ve dansla dolu keyifli dakikalar geçirirken, etkinlik boyunca hem eğlendi hem de eğitici mesajlar alma fırsatı buldu.

Sahne gösterileri, çocuklara dostluk, paylaşma ve doğa sevgisi gibi önemli değerleri öğretirken, müzik ve dansla harmanlanan performans, fuar alanına pozitif ve canlı bir atmosfer kattı. Aileler de çocuklarıyla birlikte bu renkli etkinliği izleyerek keyifli anlar yaşadı ve gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

Geleneksel Ağustos Fuarı’nda gerçekleşen Kukuli sahne şovu, çocukların yüzünde tebessüm bırakırken, onların hem eğlenip hem öğrenmelerine olanak sağlayan başarılı bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.