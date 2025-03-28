Çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Bayram Kesesi" ve "Mendil Baskı" atölyelerinde Ramazan Bayramı için hediye kesesi hazırladı, ahşap malzemelerle de mendil üzerinde baskı yaptı.

El ve göz koordinasyonunu, parmak kaslarını güçlendiren "Minyatür" atölyesinde ise çocuklar, Kabe, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi'nin silüetlerini çizdi.

Öte yandan bugün genel çocuk etkinlikleri, vantrolog gösterisi, masal anlatımı ve "Pırıl" çizgi filmi karakterleri tarafından müzikal gösterisi düzenlendi.

Program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.