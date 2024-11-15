Büyükşehir Belediyesi, 17 Kasım Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde Yazar Ahmet Murat’ın katılımıyla “Sezai Karakoç” konulu program düzenleyecek. Saat 19.00’da başlayacak konferansa tüm vatandaşlar davet edildi.

Şiir ve edebiyatın başkentinde Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro, söyleşi ve panel gibi çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Yazar Ahmet Murat’ın katılımıyla “Sezai Karakoç” konulu konferans düzenleyecek. Kuşlarla Sohbetin Şartları, Taşı Taşırmak, Belki de Üzülmeliyiz, Masal Yorganı gibi kitaplarla binlerce kişiye ulaşan Yazar Ahmet Murat, 17 Kasım Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda; Sezai Karakoç’un hayatı, şiirleri ve Türk Edebiyatı’na katkısı gibi pek çok konuyu ele alacak. Saat 19.00’da başlayacak programa tüm edebiyatseverler davet edildi.