Bakan Ersoy'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

2022'in 6 ayında %10,5 olan kalış süresi 2023'ün ilk 6 ayında 9.9 olarak gerçekleşti. Turizmde 21,7 milyar dolar gelir oldu, yüzde 27'lik artış var. Deprem sonrasındaki Seçim sürecinin olumsuz etkileri tam da bizim oteller için olan döneme denk geldi. Serin havaların temmuz sonuna kadar uzaması. Başta Rusya ve Rusça konuşan vatandaşların geçmiş yıllarda konut alımlarının ve aldıkları konutlarda otel yerine kalmaları. Hatta yurtdışındaki turistlere evlerini kiralamaları



TURİST SAYISI YÜZDE 17 ARTTI, GELİR 21.7 MİLYAR DOLAR

2023 yılının ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 17 arttı ve 22 milyon 945 bin olarak gerçekleşti. Yüzde 27 artışla 21.7 milyar dolar gelir elde edildi.

Turist geçen sene 14 gece kaldığı yerde, bu sene 10 gece kalmış. Ya da geçen sene 5 yıldızlı otelde kalıyorsa bu sene 4 yıldızlı otelde kalmış. Bu çözüm yolları nedir dediğimiz zaman. En önemli şey pazar çeşitlemesi. Türkiye son 5 yılda çok fazla çalışma yapıyor.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İlk 6 ayda turizm geliri yüzde 27 arttı

Ürün çeşitlemesine, gastronomi, sağlık, eğitim, doğa, kültür ürünlerinin ön plana çıktığı tanıtımlar yapıyoruz. Tüm bu çeşitlemede başarılı olmak için etkili bir tanıtım gerçekleştiriyoruz. Türkiye, 200 ülkede tanıtım yapıyor. İlk 20'ye giremeyen Türkiye, son 5 yıllık dönemde ilk 2'ye kadar yükseldi. Yine TikTok'ta 3. sıraya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İlk 6 ayda turizm geliri yüzde 27 arttı

Sürdürülebilirlik dünyada en büyük kriterlerden biri olacak. 2023 sonuna kadar 1. kritier %30'u gerçekleşmiş oluyor. 2030 sonuna kadar kriterlerin tamamının gerçekleşmiş oluyor. Şu an itibarıyla 4132 otel sürdürülebilir belgesi aldı. Yıl sonuna kadar Türkiye'deki otellerin sürdürebilirlik belgesi alması. Türkiye olarak sürdürebilirlik belgesi olarak birinci sıraya yükseldik.