Tabancalar Konuştu: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma sonrası, Haşim Gençalioğlu isimli şahıs yanında bulunan tabancayla, Mustafa Kıramanoğlu, eşi Ayşe Kıramanoğlu ve oğulları S. Kıramanoğlu’na ateş açtı.

Kavga sırasında S. Kıramanoğlu da silahla karşılık verdi ve çıkan çatışmada Haşim Gençalioğlu da hayatını kaybetti.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Çatışmada yaralanan S. Kıramanoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Dereli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Sonrası Bölgede Geniş Güvenlik Önlemi Alındı

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaylada yaşanan gerilim nedeniyle soruşturma başlatıldı. Yetkililer, silahlı çatışmanın kesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.