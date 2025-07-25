Kahramanmaraş’ın Yenişehir Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm süreci kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Merkez-4 bölgesindeki hak sahiplerine yönelik olarak, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından kura bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yetkililer, toplantı sırasında konutların kura süreciyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Sürecin işleyişi, kura çekiminin nasıl yapılacağı ve hak sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar toplantıda aktarıldı.

Hak sahiplerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, vatandaşların soruları da yanıtlanarak belirsizliklerin giderilmesi sağlandı. Toplantıya katılan hak sahiplerine, sürecin bundan sonraki aşamaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.