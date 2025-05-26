Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan büyük yıkımın izleri silinmeye çalışılırken, yaşanan felaketin en fazla etkilediği kesimlerden biri de bölgedeki küçük ve orta ölçekli esnaflar olmuştu.

Bu kapsamda, Piazza Alışveriş Merkezi’nin hemen yanında yükselen ve kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulan Derepazarı Esnaf Çarşısı, adeta yeniden doğuşun bir sembolü haline geldi.

Yeni çarşı, yalnızca fiziki bir mekân değil; aynı zamanda esnafın umudu, emeğin, sabrın ve yeniden ayağa kalkışın canlı bir timsali olarak kent yaşamındaki yerini aldı.

Modern ve kullanışlı bir çarşı görünümünde müşterilerine hizmet sunmaya devam eden esnaflar, kurban bayramı öncesi hummalı bir hazırlık içine girdi.

Çarşının rengârenk tezgâhları, bayramlık giysilerden hediyelik eşyalara varıncaya kadar geniş bir yelpazede ziyaretçilerini karşılamaya hazır hale getirildi.

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferini taşıyan bu günlerde Derepazarı Esnaf Çarşısı, sadece alışveriş yapılacak bir mekân değil; aynı zamanda dayanışmanın, birlik ve beraberliğin yaşandığı bir sosyalleşme alanı olarak ön plana çıkıyor.

Bayram alışverişi için gelen vatandaşlar, esnafın güler yüzüyle karşılanırken, çarşıdaki hareketlilik şehrin normale dönme sürecine dair umutları da yeşertiyor.

Kurban Bayramı öncesi tamamlanan hazırlıklarla birlikte çarşıda bayram coşkusu şimdiden hissedilmeye başlandı.