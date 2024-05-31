Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri olan "kapak atma", hayvanın yaşını ve sağlığını belirlemede kritik bir rol oynuyor.

Büyükbaş hayvanlarda, özellikle 2 yaşını doldurduktan sonra ön alt dişlerin dökülmesi, halk arasında "kapak atma" olarak biliniyor. Bu durum, hayvanın kurbanlık olarak uygunluğunu belirlemede önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Ancak bu süreçte sadece yaş değil, dişlerin de incelenmesi gerekiyor. Kurbanlık hayvanların belirli bir yaşa ulaşmış olması kadar, bu diş değişim sürecinin tamamlanmış olması da önem taşıyor.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt