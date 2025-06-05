Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte beslenme alışkanlıkları da gündeme geldi. Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları gibi kronik hastalıklara sahip bireyler için bayram sofralarında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Özel Markasi Hastanesi Diyetisyeni Hatice Bayraktar Tuncay, Aksu Haber aracılığıyla vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Bayram döneminde et tüketiminin arttığını belirten Tuncay, kırmızı etin ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguladı. “Bayram sabahı kahvaltı geçiştirilmemeli, güne hafif ve dengeli bir kahvaltıyla başlanmalıdır. Yeni kesilmiş et, sindirimi zor olduğundan hemen tüketilmemeli, en az 12-24 saat dinlendirilmelidir,” dedi.

Kızartma ve kavurma gibi pişirme yöntemlerinden uzak durulması, bunun yerine etlerin haşlama, ızgara ya da fırınlama gibi daha sağlıklı yöntemlerle pişirilmesi gerektiğini belirten Tuncay, sebze, salata ve tam tahıllı ürünlerle dengeli tabaklar oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Bayram boyunca tatlı tüketiminde de ölçülü olunması gerektiğini ifade eden Tuncay sözlerini şöyle sürdürdü. , “Şerbetli tatlılar yerine meyve ya da sütlü tatlılar tercih edilmeli. Ayrıca su tüketimi artırılmalı ve fiziksel hareketlilik ihmal edilmemelidir” diyerek vatandaşlara sağlıklı bir bayram geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sağlıklı bir bayramın, doğru beslenme ve dengeli porsiyonlarla mümkün olduğunu belirten Diyetisyen Hatice Bayraktar Tuncay, herkesin bilinçli davranarak hem bayramın tadını çıkarabileceğini hem de sağlıklarını koruyabileceklerini sözlerine ekledi.