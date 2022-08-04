Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nda sahibinin elinden kaçan dana, bayramdan 26 gün sonra yakalandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda birçok kurbanlık sahibinin elinden kaçtı.

Kimi vaka tehlike yaratırken kimi kaçak kurbanlık vakaları da görenleri gülümsetti.

26 günlük kaçak kurbanlık

İHA'nın haberine göre Balıkesir'in Kepsut ilçesi Yenice Mahallesi'ne yaşanan kaçak kurbanlık vakası ise henüz sonuçlandı.

Bayramda İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanın kaçması ile şok yaşadı.

25 kilometre uzakta yakalandı

Bayramdan bu yana hayvanını arayan Muhtar Ramazan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi'nden 25 kilometre uzakta, Kayaeli köyünde yakaladı.

Kepsut Belediyesine haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladı.

Sünnet düğününde kesilecek

Hayvanı kaçan Kocabıyık, danayı hafta sonu oğlunun sünnet düğününde keseceğini ifade etti.