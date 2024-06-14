Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında inşa edilen konutların teslimatı sürüyor.

Çekilen kuraların ardından konutları teslim edilen depremzedeler, Kurban Bayramı'nı yeni evlerinde karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor, Kahramanmaraşlı afetzedelerden emekli polis memuru Kamil Avşar, AA muhabirine, depremde evlerinin yıkıldığını, annesi, kız kardeşi ve iki yeğenini kaybettiğini söyledi.