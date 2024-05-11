Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek. Kurban kesiminde kurallara uymayanlara da ceza uygulanacak.

Buna göre, il ve ilçelerde Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak. Komisyon, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerde kurban satış ve kesim yerleri tesis edecek, kesimler sırasında gerekli tedbirleri alacak.

Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce hazır hale getirilecek, bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.