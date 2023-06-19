Müslümanların her sene dini görevlerini yerine getirdiği Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Bu kapsamda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık hayvan arayışına girdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, kurban pazarları hareketlendi.

Ahır, köy ve çiftliklerde kurbanlıklarını satmaya çalışan besiciler, canlı hayvan pazarının açılmasıyla kurbanlıklarını görücüye çıkarmaya başladı.

Yurdun her noktasında ise kurulan çadırlarla hayvan satışları başladı.

Hayvana içki şişesi verdi

Bunun ardından sosyal medyada akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kimliği belirsiz bir şahıs, büyükbaş hayvanın zorla içki şişesini ağzına soktu.

O anlarını kayıt altına alan şahıs ise sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.

"Alkollü hayvandan kurban olur mu?"

Vatandaşların aklında ise "Alkollü hayvandan kurban olur mu?" sorusu geldi.