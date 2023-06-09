Kurban Bayramı'na bir aydan az bir zaman kaldı. Kurban pazarlarına kurbanlıklar gelmeye başladı. Büyükbaş, küçükbaş kurban seçerken nelere dikkat edilmeli? Bakanlık kurbanlıklar için bir uygulama geliştirdi. 2011 yılında geliştirilen uygulama ile koç, koyun, dana ve sığır gibi hayvanların tüm bilgilerine ve sağlık durumlarına küpe numaralarından ulaşmak mümkün. Peki kurban seçerken nelere dikkat edilmeli? Kurban yaşı nasıl anlaşılır? Tüm ayrıntılar haberimizde...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla şehir dışına gidecek büyükbaş kurbanlıklardan kan örneği alınmaya başladı.

Binlerce hayvanın tesleri yapıldı ve hastalık durumları kontrol edildi.

Trakya'yada kurbanlık hayvanlardan kan örneği alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar kurbanlık sevk için Tarım ve Orman Bakanlığının bazı şartlar getirdiğini belirten Kapar, "Sevkten 3 ay önce işletmeleri karantina altına alıyoruz. Hayvan giriş çıkışı yasaklanıyor. Üç ay içinde işletmenin bulunduğu yerin 10 kilometre alanı içinde herhangi bir hastalık çıkmaması gerekiyor. Kan tahlilleri yapılacak. Eğer hayvan uygunsa Trakya'ya sevki yapılıyor." dedi.

Kurban alırken dikkat edilmesi gereken noktaların olduğuna dikkati çeken Kapar, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda kulak küpelerine dikkat etmemiz lazım.

Bakanlığımızın TÜRKVET uygulaması var. Onu cep telefonu ve bilgisayara indirerek kurbanlıkların kulak küpelerini kontrol edebiliriz.Orada yaşı, cinsiyeti ve tüm bilgileri yer alıyor. " diye konuştu.

TÜRKVET nedir?

TÜRKVET; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayalı olarak 02.12.2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında, ülkemiz sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı Hayvan Kayıt Sistemidir.

TÜRKVET'e nasıl girilir?

TÜRKVET mobil uygulaması ile tüm kullanıcılar tarafından sisteme giriş yapmadan; büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpe numarası ile hayvanların ırk, cinsiyet, doğum tarihi ve aşı bilgileri ile "Ana Uygunluk Durumu" ve sevk edilmesi istenen hayvanların "Sevk Uygunluk Durumu" sorgulanabilmektedir.

Ayrıca “TÜRKVET” mobil uygulaması ile TÜRKVET kayıt sistemine erişim yetkisi bulunan kullanıcılar kullanıcı girişi yapabilmekte, böylece sahada anlık olarak işletme detaylarını, kişi bilgilerini, hayvanların işletmede kalma sürelerini, ana uygunluk durumunu ve sevk edilmesi istenen hayvanların sevk uygunluk durumunu görüntüleyebilmekte, veteriner sağlık raporu numarası veya karekod ile veteriner sağlık raporu doğrulaması yapılabilmektedir.

Bu sayede yol kontrollerinde veteriner sağlık raporunun geçerli olup olmadığı kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilebilecektir.

“TÜRKVET” mobil uygulaması Android ve IOS marketlerden akıllı telefonlara yüklenebilmektedir.

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?

Kurbanlık hayvan alımı sırasında ve kesim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi veren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, hayvanların kulak küpesi ve pasaportuna, başka ilden getirilen kurbanlıkların Veteriner Sağlık Raporu’nun olup olmadığına bakılması, bu şartların karşılanmadığı durumlarda hayvanların satın alınmaması gerektiğini söyledi.