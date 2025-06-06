Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Canlı Hayvan Borsası, Arefe günü ve öncesinde yoğunlukla dolup taşarken, Kurban Bayramı’nın ilk gününde ise gözle görülür bir sakinlik yaşandı.

Bayramdan önce kurbanlık almak isteyen vatandaşların akınına uğrayan borsa alanı, Arefe günü tıklım tıklım dolmuştu. Hem alıcılar hem de besiciler açısından hareketli geçen bu süreç, bayramın ilk gününde yerini sessizliğe bıraktı.

Kurban ibadetini erken saatlerde yerine getiren vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde alandan ayrılırken, günün ilerleyen saatlerinde yoğunluk neredeyse tamamen sona erdi.