Büyükşehir Belediyesi, 20 Nisan Pazar günü “Kurnaz Kedi” adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturacak. NFK Kültür Merkezi’nde sahnelenecek gösteri minik izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda her yaştan vatandaşa yönelik kültür ve sanat etkinliklerini hız kesmeden sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için keyifli bir etkinlik daha düzenliyor. 7’den 70’e herkese hitap eden programlarıyla şehre kültürel bir dinamizm kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu kez çocuklar için müzikli bir tiyatro gösterisini sahneye taşıyacak. 20 Nisan Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan “Kurnaz Kedi” adlı müzikli tiyatro oyunu, minik izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatacak. Etkinlikte çocuklar, birbirinden renkli karakterlerle buluşacak, müzik ve dans eşliğinde unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşayacak. Gösteriler saat 13.30 ve 15.00 olmak üzere iki ayrı seansta sahnelenecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm çocuklar ve aileleri davet edildi.