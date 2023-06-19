Sosyal medya üzerinden paylaşılan ilginç videolara her geçen gün yenisi ekleniyor.

Bu defa gelen video ise bir düğünden. Düğüne katılan davetlinin yaptığı konsept, ilginç anlara neden oldu.

Gelin ve damadın takı töreni sonrasında konuklar, Kurtlar Vadisi müziğiyle salona girdi.

Gören inanamadı

Gözlük takarak ve sıralı bir yürüyüş yaparak geline yaklaşan davetliler, üzerindeki takı kuşağını çıkardı.

Gelini dans pistine götüren davetliler, sürpriz bir şekilde Erik Dalı şarkısı açarak dans etmeye başladı.