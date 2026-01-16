Türkiye’den Ayrıldı, Azerbaycan’a Yerleşti

Kurtlar Vadisi sonrası oyunculuk kariyerine ara veren Erhan Ufak, radikal bir karar alarak Türkiye’den ayrıldı. Azerbaycan’a yerleşen Ufak, burada sadece yeni bir yaşam değil, aynı zamanda yeni bir kariyer de inşa etti.

140 Kilodan 85 Kiloya Düştü

Uzun süre ekranlardan uzak kalan Erhan Ufak, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşadı. Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan Ufak, operasyonun ardından 85 kiloya kadar düşerek bambaşka bir görünüme kavuştu. Ünlü ismin son halini görenler, tanımakta güçlük çekiyor.

Türk Sanat Akademisi’ni Kurdu

Azerbaycan’da Türk Sanat Akademisi’ni kuran Ufak, Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel bir köprü oluşturmayı hedefledi. Akademi bünyesinde;

Oyunculuk

Rejisörlük

Resim

alanlarında eğitimler veriliyor. Ufak, özellikle kamera önü ve kamera arkası eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade etmişti.

Gayrimenkul Sektörüne de Adım Attı

Sanat çalışmalarının yanı sıra gayrimenkul sektörüne de giren Erhan Ufak, zamanının büyük bölümünü Azerbaycan’da geçiriyor. Sakin ve üretken bir hayatı tercih eden Ufak, magazinden uzak durmayı sürdürüyor.